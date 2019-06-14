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18:12 14 يونيو/ حزيران 2019
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    كأس أمريكا لكرة القدم 2019

    أقدم بطولة للمنتخبات... تاريخ وأرقام

    © AP Photo / Leo Correa
    رياضة
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    تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى البرازيل يوم الغد، مع انطلاق النسخة الـ46 من البطولة الأقدم على صعيد المنتخبات في العالم.

    تاريخ البطولة

    وكانت البطولة قد بدأت في عام 1910 كنسخة تجريبية، لكنها انطلقت بشكل رسمي في عام 1916، كجزء من الاحتفالات بالذكرى المئوية لاستقلال الأرجنتين، وشاركت فيها منتخبات الأوروغواي والبرازيل، بالإضافة إلى البلد المستضيف الأرجنتين، وفازت فيها الأوروغواي بعد التعادل 0-0 في المباراة الأخيرة مع الأرجنتين.

    ومنذ نسختها الأولى وحتى عام 1967 أطلق على المسابقة اسم " Campeonato Sudamericano de Selecciones" أي بطولة أمريكا الجنوبية للاختيارات، إلا أنها تغيرت بعد ذلك لتصبح كأس أمريكا، وشهدت عدة تغييرات في نظام المنافسة، ابتداء من نظام النقاط لتوافق نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعات وإلغاء نظام الدوري.

    الفرق المشاركة:

    حتى عام 1993 اقتصرت الفرق المشاركة في البطولة على دول قارة أمريكا اللاتينية أو ما يعرف باتحاد "الكونميبول"، وهي منتخبات البرازيل، والأرجنتين، وبوليفيا، وشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، والباراجواي، وبيرو، والأورجواي، وفينزويلا، حيث تتأهل هذه الفرق من دون أدوار تأهيلية أو تصفيات.

    وفي النسخة الـ36 التي استضافتها الأكوادور تم دعوة كل من المكسيك والولايات المتحدة، وفي عام 2016 وفي النسخة المئوية تم دعوة 6 منتخبات، ومع ذلك لم ينجح أيا من الضيوف في الحصول على أكثر من مركز الوصافة، والذي كان من نصيب المكسيك مرتين، عامي 1993 و2001، وفي هذا العام تم دعوة فريقين من خارج القارة، وهما اليابان وقطر من آسيا.

    الكأس:

    الكأس مصنوعة من الفضة، ولا يحتفظ بها أي منتخب بغض النظر عن عدد المرات التي يفوز بها، وطوال النسخ الـ45 لم يطرأ على الكأس سوى تعديل واحد، حيث أضيفت لها قاعدة خشبية مرصعة بأسماء الأبطال.

    وكانت الكأس قد صنعت بناء على طلب وزارة الخارجية الأرجنتينية، وتم التبرع بها إلى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وتم صناعته في متجر إسكاساني للمجوهرات وصناعة الساعات.

    وفي البطولة الخاصة التي أقيمت عام 2016 بمناسبة مئوية الكوبا، تم تصميم كأس خاصة مصنوعة من الفضة ومطلية بالذهب، بقي في حيازة تشيلي البطل الذي حقق اللقب.

    البطولة الحالية:

    كان من المقرر أن تقام بطولة عام 2019 في تشيلي، وأن تكون بطولة عام 2015 في البرازيل حسب مبدأ المناوبة في الاستضافة وفق الترتيب الأبجدي، لكن تنظيم البرازيل لبطولات كأس القارات 2013 وكأس العالم 2014، بالإضافة إلى الأولمبياد الصيفي 2016، دفعها للطلب من تشيلي بالمبادلة، وهو ما وافق عليه اتحاد الكونميبول،

    وستجري هذه المسابقة على خمسة ملاعب في خمس مدن، أبرزها على الإطلاق ملعب "الماراكانا" الشهير، إلا أنها ستكون النسخة الأخيرة في الأعوام الفردية ومن 12 منتخب، حيث ستصبح ابتداء من عام 2020 بالتزامن مع بطولة أمم أوروبا، وبمشاركة 16 منتخبا.

    مجموعات البطولة:

    قسمت المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، يلعبون فيما بينهم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل فريقين احتلا المرتبة الثالثة.

    وضمت المجموعة الأولى البرازيل صاحب الأرض والجمهور وصاحب التصنيف الأول، مع بوليفيا وفنزويلا والبيرو، فيما حل في المجموعة الثانية الأرجنتين والبارغواي وكولومبيا، جاء معهم منتخب قطر ضيف البطولة، أما المجموعة الثالثة فوقع فيها كل من الأورغواي والإكوادور وتشيلي واليابان.

    وتفتتح البطولة بمباراة البلد المضيف البرازيل مع بوليفيا، على ملعب مورومبي في ساوباولو، فيما يقام النهائي على ملعب الماراكانا في ريو دي جانيرو، في السابع من شهر يوليو/تموز المقبل.

    جوائز البطولة:

    سيحصل الفائز على مبلغ 11.5مليون يورو، فيما سيكون نصيب الوصيف 9 مليون يورو، أما صاحب المركز الثالث سيجني 8 مليون يورو، والمركز الرابع 7 مليون يورو، أما من يصل إلى دور الثمانية فيحصل على 6 مليون يورو، وسيكون مبلغ 4 مليون يورو لكل منتخب مشارك في البطولة.

    أرقام من البطولة:

    أكبر فوز: الأرجنتين 12 — 0 الإكوادور في بطولة الأورغواي عام 1942.

    أكبر عدد من الأهداف في جميع النسخ: الأرجنتين 455 هدفا.

    أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة: البرازيل بـ 46 هدفًا في بطولة البرازيل عام 1949.

    هداف كل البطولات: نوربرتو مينديز من الأرجنتين في 3 بطولات، وزيزينهو من البرازيل في 6 نسخ، برصيد 17 هدفًا.

    أفضل هداف في بطولة واحدة: خايردا روسا بينتو البرازيلي في بطولة 1949، وأمبرتو ماسيكو الأرجنتيني وخافيير إمبروا من الأورغواي في بطولة 1957، ولكل منهم 9 أهداف.

    بطل أول نسخة: الأورغواي

    صاحب أكبر عدد من الألقاب الأورغواي بـ 15 لقبا، يليه الأرجنتين بـ14 لق، ومن ثم البرازيل بـ8 ألقاب.     

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