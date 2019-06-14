لاعبو السنغال يفاجئون ساديو ماني لحظة وصوله معسكر المنتخب (فيديو)

احتفل لاعبو المنتخب السنغالي، باللاعب ساديو ماني، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عقب انضمامه لمعسكر الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وأقام اللاعبون ممرا شرفيا للاعب احتفالا بتتويجه رفقة الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا بجانب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مع الثنائي المصري محمد صلاح والغابوني أوباميانج.

Sadio Mane with a hero's welcome at the Senegalese training camp after winning the Champions League. Via @billmahmuud pic.twitter.com/bqmbNEjHlJ — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 13, 2019

وحظي ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي باستقبال حافل من جانب زملائه في معسكر الإعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال فى المجموعة الثالثة بجانب الجزائر وكينيا وتنزانيا.

ويفتتح منتخب السنغال مشواره فى البطولة بمواجهة تنزانيا يوم 23 يونيو/حزيران الجارى قبل أن يواجه الجزائر وكينيا على الترتيب.

وحقق ماني العديد من الإنجازات الهامة فى عام 2018، من بينها التسجيل فى نهائى دوري أبطال أوروبا، وشارك فى كأس العالم، وتخطى رقم ديمبا با كأفضل هداف سنغالى فى تاريخ البريميرليج.

وفي سن السادسة والعشرين، يدخل مانى مرحلة قمة العطاء، وهو في طريقه إلى أكثر المواسم غزارة فى الأهداف بتاريخه، مع الاعتبار أنه انضم إلى ليفربول فى يونيو 2016، وبعد مرور عامين فقط، ليس لديه شكوك فى أنه على الطريق الصحيح.

ويقول ماني: "لقد تحسنت كثيرا فى الفترة السابقة، وأنا سعيد حقا، هذا ما كنت آمل أن يحدث (عندما انضممت إلى ليفربول)، أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكنني العمل على تحسينها، لذلك سأحاول لمواصلة العمل بجد".