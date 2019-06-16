سيدة تدخل تاريخ كرة القدم العربية من خلال مباراة الترجي التونسي

دخلت سيدة تاريخ كرة القدم التونسية، بإدارتها كحكم ساحة، أول مباراة في الدوري التونسي، والتي جمعت مساء أمس بين الترجي والبنزرتي.

وأدارت المباراة الحكمة التونسية، درصاف القنواطي، المباراة بين الترجي والبنزرتي، والتي انتهت بفوز البنزرتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبذلك أصبحت القنواطي، أول سيدة عربية وأفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى لكرة القدم.

في مباراة أدارتها الحكمة درصاف القنواطي.. الترجي يسقط أمام البنزرتي في الدوري التونسي https://t.co/MXdVscy4ab pic.twitter.com/ZQ30koFJrv — إرم سبورت (@EremSports) June 15, 2019

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وكانت لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم (اتحاد الكرة)، قد عينت درصاف القنواطي لإدارة المباراة، لتأكيد ثقة اللجنة والإدارة الوطنية للتحكيم في هذه الحكمة وفي التحكيم النسائي التونسي بشكل عام، وتماشيا مع توجه المكتب الجامعي في دعم وتطوير كرة القدم النسائية ومن ذلك الحكمات والحكمات المساعدات، وهو ما تم ذكره في بيان على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، نقلته "فرانس برس".

لأول مرة في تاريخ الدوري التونسي حكمة سيدة تقود مباراة الترجي والبنزرتي في الجولة الأخيرة وانتهت بفوز البنزرتي ٢-١ pic.twitter.com/GneLJfvm56 — المختلط 1911 (@Mokhtalat1911) June 15, 2019

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وتعد درصاف القنواطي أول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال، وكان ذلك في مايو 2017، في مواجهة لحساب الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية، والتي جمعت آنذاك بين الملعب التونسي وجمعية جربة.