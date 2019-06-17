أوروغواي تكتسح إكوادور وتهدد الخصوم في "كوبا أمريكا" (فيديو)

انتصر منتخب أوروجواي على نظيره إكوادور برباعية نظيفة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا.

أحرز نيكولاس لوديرو هدف أوروغواي الأول بالدقيقة 6، وضاعف إدينسون كافاني النتيجة (33)، فيما سجل لويس سواريز ثالث الأهداف (44)، قبل أن يختتم أرتورو مينا، مدافع الإكوادور النتيجة بتسجيله الهدف الرابع بالخطأ في مرماه (80).

وحصد أوروغواي أول 3 نقاط في المجموعة، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب، في انتظار مباراة تشيلي واليابان.

اعتمد أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، على طريقة "4-4-2"، فتواجد الثنائي خيمينيز وجودين في قلب الدفاع بجانب ظهيري الجنب كاسيريس ولاكسالت.