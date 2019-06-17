بالصور... نجوم الدوري السعودي يقضون إجازاتهم الصيفية

سافر أغلب لاعبي الدوري السعودي إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية في رحلات يتخلصون بها من ضغوط الموسم الكروي والاستعداد للموسم المقبل.

نشر موقع "العربية نت" تقريرا عن أشهر الوجهات التي توجه إليها اللاعبون، حيث قرر المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز، هداف "الهلال"، قرر قضاء إجازته الصيفية في جزر سيشل الواقعة في المحيط الهندي.

بينما قرر محمد البريك وهتان باهبري زيارة أشهر عواصم أوروبا، فالأول اختار لندن، فيما ذهب باهبري إلى باريس، وكذلك ذهب إلى لندن ضمن مخطط إجازته.

وذهب الأسترالي ميلوس ديجينك، إلى بلغراد الصربية، موطن أهله والتي لجأ إليها في سن صغيرة بعدما نزح من كرواتيا بسبب الحروب، وزار البوسنة والهرسك خلال إجازته.

وقرر الإسباني ألبيرتو بوتيا، الذهاب إلى اليونان.

واختار حسين المقهوي الذهاب إلى برشلونة الإسبانية، أما عبد الفتاح عسيري فقرر زيارة نيويورك الأمريكية.

وقرر فدجانيني تافاريس، مهاجم أهلي جدة، الذهب إلى فرنسا.

وذهب وليد عبد الله، حارس "النصر"، بعيدا عن آسيا وأوروبا، إذ نشر صوره على حساباته في مواقع التواصل وهو يتجول في المكسيك والباهاماس بين الأمريكيتين.

واختار البرازيلي مايكون الذهاب إلى طوكيو اليابانية لقضاء الإجازة، فيما ذهب اللاعب بيتروس لاعب أراوجو النصر العودة إلى البرازيل وقضاء الوقت مع عائلته والأصدقاء.

وذهب لاعب نادي "النصر" السعودي والمنتخب الوطني عبدالله الخيبري إلى باريس.

وقرر غاري رودريغيز، مهاجم اتحاد جدة، الذهاب إلى أمريكا لقضاء الإجازة، ونشر صورا له وهو على شواطئ ميامي.