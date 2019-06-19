الجيش السوري يهزم الجزيرة الأردني... وهدف "خرافي" للواكد ببطولة "الاتحاد الآسيوي" (فيديو)

فاز فريق الجيش السوري وبطل الدوري السوري في موسمه الأخير على فريق الجزيرة الأردني بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

تمكن فريق الجيش السوري من التغلب على فريق الجزيرة الأردني في ذهاب كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب المحرق البحريني في العاصمة البحرينية المنامة.

وسجل أهداف الجيش كلا من باسل مصطفى هدفين ومحمد الواكد الذي سجل هدفا نادر الحدوث في مباريات كرة القدم بتسديدة من قبل خط المنتصف حيث سقطت من فوق الحارس الذي لم يتمكن من صدها.

وتقام مباراة الإياب في 25 من الشهر الحالي لحسم بطاقة التأهل.

من جهته فاز فريق العهد اللبناني على مضيفه الوحدات الأردني بهدف وحيد في نفس البطولة على أن تقام مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل لمعرفة الطرف المتأهل إلى نهائي غرب آسيا.