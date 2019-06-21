استعدادا لمواجهة ناميبيا... المنتخب المغربي يواصل تدريباته بملعب حرس الحدود (صور)

واصل المنتخب المغربي تدريباته أمس الخميس، بملعب حرس الحدود بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحضيرا للمواجهة الاولى أمام نظيره ناميبيا؛ الأحد المقبل بملعب السلام.

وشهدت التدريبات أجواء حماسية بين جميع اللاعبين باستثناء اللاعب كريم الأحمدي الذي فضل الطاقم إخضاعه للراحة بمقر الإقامة على أن يشارك في مران الجمعة.

وبعد تمارين الإحماء، ركز الطاقم التقني لأسود الأطلس على تمارين بدنية وتقنية، إلى جانب القيام بمباراة مصغرة بين اللاعبين من أجل خلق الانسجام بين صفوف عناصر الفريق.

© Photo / DERAR KHAMIs تدريبات المنتخب المغربي بملعب حرس الحدود

وفي برنامج غد الجمعة 21 يونيو سيخوض المنتخب المغربي حصة تدريبية بملعب تداريب حرس الحدود بالقاهرة، ابتداء من الساعة الخامسة إلا ربع عصرا.

تقام منافسات البطولة التى تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بنشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

© Photo / DERAR KHAMIs دريبات المنتخب المغربي بملعب حرس الحدود

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا؛ مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني فى كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى دور الـ 16 كما يرافقهم أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، وتقام باقى أدوار البطولة بنظام المواجهات الإقصائية.