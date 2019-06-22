دي ليخت يصدم برشلونة وينضم إلى يوفنتوس الإيطالي

ذكرت شبكة "سكاي" ايطاليا، اليوم السبت، أن "ماتيس دي ليخت قلب الدفاع الشاب لمنتخب هولندا وافق على صفقة للانضمام ليوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قادما من أياكس أمستردام".

ووفقا للتقرير، سيدفع يوفنتوس 62 مليون جنيه استرليني (78.99 مليون دولار) من أجل ضم قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما والذي كان أحد اللاعبين الأساسيين في المسيرة الرائعة للفريق الهولندي نحو بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيصبح دي ليخت أول لاعب يتعاقد معه ماوريتسيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس عقب تعيينه خلفا لماسيمليانو اليجري الأسبوع الماضي.

وقال دي ليخت، في وقت سابق هذا الشهر، إن "كريستيانو رونالدو سأله عقب نهاية المباراة التي فازت فيها البرتغال على هولندا 1- صفر في نهائي دوري الأمم الأوروبية عن مسألة انتقاله ليوفنتوس".

وقال دي ليخت لمحطة ان.او.اس التلفزيونية الهولندية "لم أفهمه في البداية. شعرت بصدمة وضحكت. لكنني لم أقل أي شيء. "بعد المباراة مباشرة لا تكون مهتما بمثل هذه الأمور. تشعر بالإحباط لأنك خسرت وهذا هو الشيء الوحيد الذي تفكر فيه وقتها".

وكانت وسائل إعلام إسبانية، ذكرت في وقت سابق، أن اللاعب المميز يتوقع أن ينضم لبرشلونة مع فرينكي دي يونح (22 عاما) الذي انتقل للعب في الدوري الاسباني.