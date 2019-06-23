عرض آسيوي مشترك لاستضافة كأس العالم 2034

تستعد دول جنوب شرق آسيا لتقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 بعد اجتماع دول المنطقة في بانكوك.

ونقلت "رويترز" عن برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند اليوم الأحد قوله إن دول جنوب شرق آسيا ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 وذلك بعد اجتماعه بقادة دول المنطقة في بانكوك.

واستضافت آسيا كأس العالم لكرة القدم مرة واحدة في التاريخ خلال تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية في عام 2002 وستعود البطولة إلى القارة الآسيوية عندما تستضيف قطر النسخة المقبلة في 2022

وقال برايوت في ختام مؤتمر صحفي بأول قمة هذا العام لرابطة تضم عشر دول بجنوب شرق آسيا "يقدم القادة الدعم للمنطقة لاستضافة كأس العالم 2034 إن كان هذا بالإمكان".

وأضاف "أود أن أدعو كل الأشخاص المنتمين لرابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" لدعم اتحادات كرة القدم ببلادهم لتحقيق هذا الحلم".

وتضم رابطة (آسيان) كمبوديا وأندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبروناي.