عرض آسيوي مشترك لاستضافة كأس العالم 2034

ونقلت "رويترز" عن برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند اليوم الأحد قوله إن دول جنوب شرق آسيا ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 وذلك بعد اجتماعه بقادة دول المنطقة في بانكوك.
وقال برايوت في ختام مؤتمر صحفي بأول قمة هذا العام لرابطة تضم عشر دول بجنوب شرق آسيا "يقدم القادة الدعم للمنطقة لاستضافة كأس العالم 2034 إن كان هذا بالإمكان".
وأضاف "أود أن أدعو كل الأشخاص المنتمين لرابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" لدعم اتحادات كرة القدم ببلادهم لتحقيق هذا الحلم".
وتضم رابطة (آسيان) كمبوديا وأندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبروناي.
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