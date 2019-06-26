تركي آل الشيخ يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ استقالته رسميا من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية"

بعد انتهاء السنة الاولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية…🙏🏻 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 25, 2019

وأضاف: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

كما اتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الايام…🙏🏻🇸🇦❤️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 25, 2019

كان آل الشيخ قد تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم مطلع العام الماضي، وقام بإعادة البطولة العربية للأندية الأبطال مرة أخرى وأطلق عليها لقب "كأس زايد".