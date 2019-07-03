بالمواعيد والملاعب... مواجهات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

ينطلق الجمعة المقبلة دور الـ16، في كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، تشهد مصر دور الـ16، وذلك بعد تعديل النظام بزيادة المنتخبات لـ24 منتخبا بدلا من 16 منتخب.

ويقضى نظام البطولة فى نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثانى (دور الـ 16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وفيما يلي رصد بالمواعيد والملاعب، في مواجهات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

الجمعة 5 يوليو

المغرب (أول المجموعة الرابعة) أمام بنين (ثالث المجموعة السادسة) الساعة 6.00 مساء بملعب استاد السلام.

أوغندا (ثاني المجموعة الأولى) أمام السنغال (ثاني المجموعة الثالثة) الساعة 9.00 مساء بملعب استاد القاهرة.

السبت 6 يوليو

نيجيريا (ثاني المجموعة الثانية) أمام الكاميرون (ثاني المجموعة السادسة) الساعة 6.00 مساء بملعب استاد الإسكندرية.

مصر (أول المجموعة الأولى) أمام جنوب إفريقيا (ثالث المجموعة الرابعة) في الساعة 9.00 مساء بملعب استاد القاهرة.

الأحد 7 يوليو

مدغشقر (أول المجموعة الثانية) أمام الكونغو (ثالث المجموعة الأولى) في الساعة 6.00 مساء بملعب استاد الإسكندرية.

الجزائر (أول المجموعة الثالثة) أمام غينيا (ثالث المجموعة الثانية) في الساعة 9.00 مساء بملعب استاد 30 يونيو.

الإثنين 8 يوليو