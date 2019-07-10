الزمالك يكشف مصير طارق حامد بعد أنباء عن رحيله

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك المصري، على تقارير صحفية، تتحدث عن موافقة لاعبين على عروض مقدمة لهم، مؤكدا رفض النادي التفريط في لاعبيه الدوليين.

وقال أمير مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء 10 يوليو / تموز: "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هي الحفاظ على لاعبينا الدوليين".

وأضاف: "أمر طبيعي تلقي عروض لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف، ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".

وتحدثت تقارير صحفية عن تلقي لاعبي الزمالك الدوليين وبالأخص لاعب وسط الفريق طارق حامد والمدافع محمود علاء، عروضا بعد آدائهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في مصر حاليا.

قوام الفريق الأساسي ليس للبيع اياً كانت المغريات ،الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين،امر طبيعي تلقى عروض لنجوم الفريق،نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) July 10, 2019

وتألق طارق حامد، مع الزمالك هذا الموسم، وساهم بأدائه في حصد الفريق الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، بينما تصدر محمود علاء قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك في 47 مباراة مع الفريق الأبيض.