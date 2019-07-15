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19:46 15 يوليو/ تموز 2019
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    تقارير تتحدث عن شبهة فساد جديدة في "كاف"

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    رياضة
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    كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، عن وجود شبهة فساد جديدة متورط فيها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

    فوفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حصل أحمد أحمد على بدلات في فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا ومصر ومدغشقر في نفس الوقت.

    وحصل رئيس كاف على أموال مضاعفة خلال الفترة من يونيو/ حزيران وحتى يوليو/ تموز من عام 2018.

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    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وحصل أحمد على 450 دولار عن اليوم الواحد الذي تواجد خلاله في روسيا أثناء فترة كأس العالم.

    وأوضحت المستندات أن أحمد أحمد توجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، لحضور كونجرس الاتحاد الدولي "فيفا"، الذي امتد لفترة 41 يومًا في الفترة من 14 يونيو وحتى 11 يوليو.

    إلا أن المستندات أثبتت سفر رئيس الكاف إلى مصر من روسيا يوم 23 يونيو ولمدة أربعة أيام، قبل أن يسافر يوم 27 من الشهر نفسه نحو مدغشقر وحتى الأول من يوليو.

    سفر رئيس "كاف" إلى ثلاثة دول في فترة واحدة أدى إلى منحه بدلات مضاعفة لثلاث مرات، حيث كشف مستند آخر بتاريخ 28 سبتمبر، حصوله على مبلغ 18.450 دولار من الاتحاد الأفريقي عن مدة 41 يوم قضاها في روسيا في الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو.

    وفي مستند آخر بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول، حصل أحمد أحمد على مبلغ 4.050 دولار من الكاف عن قضاء فترة تسعة أيام من 23 يونيو وحتى 1 يوليو بسبب سفره من روسيا إلى مصر.

    وشددت "بي بي سي"، على أن أحمد أحمد لم يكن متواجدا في روسيا أو مصر خلال الفترة من 27 يونيو إلى أول يوليو، حيث كان متواجدا في مدغشقر.

    بهذا حصل أحمد أحمد على بدلات الإقامة والسفر عن الفترة من 7 يونيو وحتى 17 يوليو، إلى جانب بدلات أخرى عن الفترة من 23 يونيو وحتى 1 يوليو، ثم بدلات عن الفترة من 27 يونيو وحتى 1 يوليو، مما يعني مضاعفة بدلاته لثلاث مرات.

    وأتمت الهيئة أن أحمد أحمد يتقاضى راتبا شهريا قدره 40 ألف دولار، بالإضافة إلى 80 ألف دولار كإضافات بقيمة راتب شهرين لكل عام.

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    الكلمات الدلالية:
    مدغشقر, مصر, روسيا, أحمد أحمد, فساد, الكاف, الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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