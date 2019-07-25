السعودية تستضيف "السوبر الإيطالي" للمرة الثانية على التوالي

أكد الرئيس التنفيدي لرابطة الدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفو، إقامة موقعة السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس ولاتسيو في السعودية.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لويجي دي سيرفو، أن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس، بطل الكالتشيو، ولاتسيو بطل الكأس، سيقام في السعودية كما في العام الماضي، حين فاز اليوفي على الميلان.

أكد الرئيس التنفيدي لرابطة الدوري الايطالي لويجي دي سيرفو إقامة موقعة السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس و لاتسيو في السعودية، بحسب ماذكر في حديثه لوسائل إعلام ايطالية. pic.twitter.com/7ImHo8ycLe — سعودي 360 (@sport360Saudi) July 25, 2019

وقال دي سيرفو في حديث لوسائل إعلام إيطالية "لدينا عقد مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات وقد مرت مباراة في جدة، ويتبقى اثنتان"، بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".

وتابع "سنحترم العقد الموقع مع الاتحاد السعودي ولن نتراجع عن هذا الشيء إلا بطلب موثق من أحد الفريقين طرفي اللقاء".

وكان قد فاز نادي يوفنتوس الإيطالي على نظيره ميلان بهدف نظيف، في كأس السوبر الإيطالي ليتوج باللقب، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، وأحرز هدف المباراة الوحيد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61.