ضربة قوية لريال مدريد خلال لقائه بجاره اللدود في مباراة ودية

يبدو أن استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد لا تمر بأفضل حالاتها على الصعيد الفني، فاللقاء الودي الذي جمع بجاره اللدود أتليتيكو مدريد لم يتوقف عند الخسارة القاسية بسبعة أهداف لثلاث.

المباراة التي جمعت الملكي بجاره شهدت إصابة المهاجم الصربي الشاب، لوكا يوفيتش، لينضم إلى قائمة المصابين في الفريق الملكي، قبل أيام من بداية موسم 2019-2020.

وتعرض يوفيتش إلى إصابة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، الذي انتهى شوطه الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة، ليضطر للخروج مبكرا، ويدفع المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، بمواطنه كريم بنزيما، بحثا عن تعديل الأوضاع.

ويضاف يوفيتش، المنضم حديثا لكتيبة الريال، إلى قائمة مصابي ريال مدريد، والتي تضم حتى الآن كل من، براهيم دياز وماركو أسنسيو وفيرلان ميندي، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول القائمين على التجهيز البدني للاعبين قبل انطلاقة الموسم، وقد يزيد من مشاكل الريال في حالة استمرار الأمر على هذا المنوال.

ولم يتم الكشف بعد عن مدى قوة الإصابة التي تعرض لها يوفيتش، ولكن يبدو أن المهاجم الصربي قد تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد أن سقط عليه حارس فريق أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن الإصابات التي تعرض لها كل من براهيم وميندي طفيفة إلى حد كبير، بينما كانت الإصابة الأفدح من نصيب أسنسيو، الذي سيغيب لفترة ما بين 6 إلى 9 أشهر، بعد تعرضه لقطع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مباراة فريقه أمام أرسنال الإنجليزي، قبل أيام.