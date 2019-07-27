سباحة مصرية تحصد برونزية العالم في السباحة 

وتمكنت فريدة عثمان بإنهاء سباق 50 مترا فراشة في المركز الثالث بزمن 25.47 ثانية، وهو ما يعد إنجازا جديدا، بحسب صحف محلية مصرية.
ونشرت فريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" مقطعا مصورا وهي ترتدي الميدالية، وشكرت فريدة كل من دعمها للوصول إلى البرونزية.
شكرا على دعمكم. 🇪🇬💪🏼🥉 pic.twitter.com/fHWJnsJAas— Farida Osman (@FaridaOsman) July 27, 2019
وفازت فريدة عثمان بالمركز الثالث في مسابقة السباحة العالمية، بعد كل من السويدية سارة سيوستروم، التي حققت الميدالية الذهبية بزمن قدره 25.02 ثانية، والهولندية رانومي كروموفدجويو، صاحبة الميدالية الفضية، بزمن وقدره 25.35 ثانية.
يذكر أن فريدة عثمان، حققت الميدالية البرونزية بزمن وقدره 25.39 ثانية، في النسخة الماضية من بطولة العالم للسباحة عام 2017 والتي أقيمت في المجر.
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