سباحة مصرية تحصد برونزية العالم في السباحة 

فازت السباحة المصرية فريدة عثمان، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بسباق 50 مترًا فراشة.

وتمكنت فريدة عثمان بإنهاء سباق 50 مترا فراشة في المركز الثالث بزمن 25.47 ثانية، وهو ما يعد إنجازا جديدا، بحسب صحف محلية مصرية.

​ونشرت فريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" مقطعا مصورا وهي ترتدي الميدالية، وشكرت فريدة كل من دعمها للوصول إلى البرونزية.

وفازت فريدة عثمان بالمركز الثالث في مسابقة السباحة العالمية، بعد كل من السويدية سارة سيوستروم، التي حققت الميدالية الذهبية بزمن قدره 25.02 ثانية، والهولندية رانومي كروموفدجويو، صاحبة الميدالية الفضية، بزمن وقدره 25.35 ثانية.

يذكر أن فريدة عثمان، حققت الميدالية البرونزية بزمن وقدره 25.39 ثانية، في النسخة الماضية من بطولة العالم للسباحة عام 2017 والتي أقيمت في المجر.