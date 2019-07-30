Widgets Magazine
تسجيل
13:00 30 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    محمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019

    سر ارتداء محمد صلاح لكمامة أثناء أدائه العمرة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أثار ظهور نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، وهو مرتدي للكمامة، أثناء أدائه مناسك العمرة في السعودية، جدلا بين العديد من معجبيه.

    وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن "الكمامة الطبية يرتديها الحجاج والمعتمرون في الأراضي المقدسة من أجل الوقاية من الأمراض، وهو أمر جائز للمحرم (الحاج أو المعتمر)، ولا فدية عليه، ولا خطأ فيه".

    وقالت دار الإفتاء، "إن حاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة".

    وظهر محمد صلاح أمس الإثنين، في مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، قبل الإنضمام اليوم لمعسكر ليفربول، استعدادا للموسم الجديد 2019/2020.

    من ناحية أخرى، شارك محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، صورته في تمرينات ليفربول، وهو برفقة صديقه البرازيلي فيرمنيو، في إنضمامه لمعسكر الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

    محمد صلاح في تمرينات ليفربول برفقة صديقه البرازيلي فيرمنيو في إنضمامه لمعسكر الفريق إستعدادا للموسم الجديد
    © Photo / Instagram/ mosalah
    محمد صلاح في تمرينات ليفربول برفقة صديقه البرازيلي فيرمنيو في إنضمامه لمعسكر الفريق إستعدادا للموسم الجديد

    وقام صلاح بنشر صورة له مع فيرمنيو عبر موقع التوصل الإجتماعي "إنستغرام"، خلال الاستوري، في أول طهور له بعد إنضمامه لمعسكر ليفربول

    وأعلن نادي ليفربول، أن محمد صلاح يتواجد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

    ومن المقرر أن تقام المواجهة في الرابع من أغسطس/ آب المقبل.

    انظر أيضا:

    كشف سبب زيارة محمد صلاح "السرية" لكينيا
    بعد إصابة جناح ريال مدريد الطائر... زيدان يطرق مجددا أبواب محمد صلاح وساديو ماني
    ليفربول يحدد موعد عودة محمد صلاح لتدريبات الفريق
    محمد صلاح في السعودية قبل الموسم الجديد (صورة)
    كم يجني محمد صلاح من نشر الصور على إنستغرام؟
    الكلمات الدلالية:
    عمرة, السعودية, ليفربول, محمد صلاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جماجم وعملات معدنية في مقبرة على أراضي مدينة الموتى في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية - ألانيا
    مدينة الأموات.. المقبرة الغامضة في جنوب روسيا
    إيران لم تقبل عرض بومبيو
    إيران لم تقبل عرض بومبيو
    إنفوجرافيك - ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة
    ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك