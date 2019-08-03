تشافي الأصغر سنا بين مدربي غرب آسيا بدوري الأبطال

يعتبرالإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري أصغر مدربي دور الـ16 بـدوري أبطال آسيا هذا العام على مستوى منطقة غرب آسيا حيث يبلغ من العمر 39 عاما فقط في مهمته التدريبية الأولى بعد اعتزاله الكرة بشكل نهائي في نهاية الموسم الماضي.

وقام موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلقاء الضوء على مدربي الأندية الثمانية في منطقة غرب آسيا حيث يفرض عنصر الشباب حضوره بين المدربين في نسخة العام الحالي، و يعتبر الإسباني تشافي هيرنانديز المدرب الأصغر بين المدربين الثمانية.

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن تشافى حظي بمسيرة كروية استمرت 21 عاما في برشلونة الإسباني، فاز خلالها بكل الألقاب الممكنة، ومن بينها لقب كأس العالم 2010 و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبان في كأس الأمم الأوروبية.

وفي نهاية الموسم الماضي أعلن تشافي اعتزال اللعب بعد أربعة مواسم في صفوف نادي السد، اختتمها بتحقيق لقب الدوري القطري في شهر مايو الماضي، ليخلف البرتغالي جوزفالدو فيريرا على رأس الجهاز الفني للنادي، وسيبدأ مسيرته كمدرب من حيث انتهت مسيرته كلاعب، وذلك أمام الدحيل القطري يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، بحسب مانقلت "آس" الإسبانية.