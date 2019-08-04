"لن أرقد بسلام حتى أرى ميسي يلعب".. عجوز تحضر لقاء برشلونة ونابولي

يخوض نادي برشلونة الإسباني مباراتين وديتين أمام فريق نابولي الإيطالي، في الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار جولته التحضيرية للموسم الجديد 2019/2020.

سيتابع عشاق الناديين في الولايات المتحدة الأمريكية لاعبيهم المفضلين على أرض الملعب.

في الوقت الذي سيسرق الأرجنتين ميسي الأضواء بحضوره، ومن الأمور المثيرة المرافقة للمبارتين هو حضور عجوز لأحد اللقاءات.

ففي تغريدة نشرت على "تويتر" بعنوان" نأخذ جديتي إلى مباراة برشلونة ونابولي، لأنها قالت إنها لاتستطيع أن ترقد بسلام إلا عندما ترى بأم عينيها ميسي يلعب".

We’re taking my great grandma to the Napoli vs Barca game bc she said she can’t die peacefully without seeing Messi play in person LMAO pic.twitter.com/jg1uDQJNPZ — Chiara (@ConsaniChiara) August 1, 2019

ونشر مع التغريدة صورة للعجوز وهي ترتدي قميصا كتب عليه ميسي وحمل الرقم 10، بالإضافة لصورة بطاقة للقاء الفريقين يوم 7 أغسطس/آب الحالي، والمقرر إجرائه في ميامي الأمريكية.