لضم بول بوجبا... ريال مدريد يقدم عرضا بـ 30 مليون يورو  

رفض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضا من ريال مدريد الإسباني، لضم اللاعب الفرنسي الدولي بول بوجبا، إلى صفوفه.

ذكرت ذلك صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين 5 أغسطس / آب، مشيرة إلى أن العرض الذي قدمه النادي الإسباني، قيمته 30 مليون يورو.

£27.4m plus James Rodriguez for Paul Pogba?



Manchester United have dismissed that offer from Real Madrid and have also pulled the plug on their pursuit of Paulo Dybala, reports @hirstclass #MUFC https://t.co/QCJWXFlIkP — Times Sport (@TimesSport) August 4, 2019

ولفتت إلى أن العرض شمل صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز، مضيفة: "لكن عرض ريال مدريد قوبل بالرفض من مانشستر".

وقالت الصحيفة: "مانشستر يرغب في الحصول على 160 مليون يورو لبيع بوجبا".