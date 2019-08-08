لويز من تشيلسي إلى أرسنال لعامين

توصل فريقا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيان إلى اتفاق بشأن انتقال المدافع البرازيلي، ديفيد لويز إلى صفوف "المدافعجية" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتفق الناديان الإنجليزيان على انتقال المدافع البرازيلي ديفيد لويز إلى صفوف أرسنال الإنجليزي في صفقة وصلت لـ8 ملايين جنيه استرليني.

مع عقد يمتد لمدة عامين، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال لتعزيز صفة الخلفي بمدافع جديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وكانت تقارير صحفية أشارت، في وقت سابق، إلى رغبة مدافع تشيلسي في الانتقال إلى آرسنال، كما أنه حصل على موافقة مدرب الفريق فرانك لامبارد لإتمام الصفقة.

وكانت الصحيفة قد ذكرت، في وقت سابق، على أن لويز يمتنع عن خوض التمارين للضغط على إدارة تشيلسي لإتمام الصفقة، علما بأنه أزال أي ذكر لتشيلسي في حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.