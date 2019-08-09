السعودية تستضيف النزال العالمي بين جوشوا ورويز

تستضيف مدينة الدرعية السعودية النزال العالمي في الملاكمة بين البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي أندي رويز، وذلك في السابع من ديسمبر المقبل.

ووفقا للهيئة العامة للرياضة، سوف يتم الإعلان عن موعد بيع التذاكر في وقت لاحق، وقد تم تحديد موعد المواجهة في 7 من ديسمبر المقبل.

في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.



ترقبوا إعلان التفاصيل الخاصة بتذاكر النزال ومفاجآت كبرى مصاحبة #نزال_الدرعية_التاريخي pic.twitter.com/Og0rljtEDB — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 9, 2019

وسيحاول جوشوا في المواجهة استعادة ألقاب الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، التي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بعد خسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وخسر جوشوا في يونيو على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

يشار إلى أن في جعبة جوشوا 22 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل خسارة واحدة، في حين سجل رويز يتضمن 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.