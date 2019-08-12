كوتينيو يدخل ضمن اهتمامات بايرن ميونيخ

دخل البرازيلي، لاعب نادي برشلونة، فيليب كوتينيو، في دائرة اهتمام فريق بايرن ميونيخ الألماني من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النادي البافاري يدرس خيارين من أجل الحصول على خدمات البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما، وكلا الخيارين يرجح كفة الإعارة.

الخيار الأول يتمثل في انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة عامين مع أفضلية الشراء لاحقا، وهو ما يعيد للأذهان قصة الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب خط وسط ريال مدريد.

والخيار الثاني هو عقد إعارة لمدة عام مع الإلتزام بشراء اللاعب بنهاية الموسم.

ويسعى النادي البافاري لتخفيض سعر البرازيلي، وهو مايتفق فيه مع نادي باريس سان جيرمان الراغب بضم البرازيلي لكن ليس بنفس السعر الذي يطلبه برشلونة.