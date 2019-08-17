بايرن ميونخ يضم أحد نجوم برشلونة لصفوفه

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" لإعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، حسب ما أعلن فييرمو أمور، مدير العلاقات في النادي الكتالوني.

من المتوقع أن يقوم كوتينهو في الأيام القليلة المقبلة بتوضيح التفاصيل النهائية بعد استكمال الفحص الطبي.

من جهته قدم المدير الرياضي لبايرن ميونخ، البوسني حسن صالح حميدزيتش شكره للنادي الكتالوني، معربا عن سعادته بضم كوتينهو لميونخ.

ℹ️ Der #FCBayern und der @FCBarcelona haben grundsätzlich Einigung über einen Transfer von @Phil_Coutinho nach München erzielt.https://t.co/tXdyp5JS1d — FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2019

كما قال مدرب ميونخ نيكو كوفاتش "ليس فقط بايرن ميونيخ، بل كامل الدوري الألماني يرحب بمثل هذا اللاعب البارز هنا". وفقا لصحيفة "fcbayern" الألمانية.

وانضم كوتينهو إلى نادي برشلونة في يناير 2018 قادما من نادي ليفربول الإنكليزي، ولعب كوتينهو مع إسبانيول وإنتر ميلان .