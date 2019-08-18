بالفيديو.. أهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي (1-1) في الدوري الإنجليزي

فشل تشيلسي في تحقيق الفوز مع مدربه فرانك لامبارد إلى الآن، بعد أن اكتفى بتحقيق التعادل مع ضيفه ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق.

تقدم تشيلسي في الدقيقة السابعة عن طريق ماسون ماونت، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق ويلفريد نديدي.

بهذه النتيجة، يحتل ليستر سيتي المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، بفارق نقطة عن تشيلسي في المركز الخامس عشر.