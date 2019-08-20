"فيفا" يسمح للعراق بخوض تصفيات المونديال على أرضه

قال الاتحاد العراقي لكرة القدم إن الاتحاد الدولي (فيفا) وافق على طلب العراق خوض منافسات كأس العالم في مدينة البصرة، جنوبي البلاد.

القاهرة- سبوتنيك . نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للاتحاد أن "اللجنة التفقدية الأمنية، التي قامت بزيارة مدن أربيل وكربلاء والبصرة وملاعبها خلال فترة إقامة بطولة غرب آسيا، التاسعة لكرة القدم قدمت تقريرا بينت فيه للفيفا مدى قدرة العراق لضيافة المباريات الرسمية للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والذي اعتمده الاتحاد الدولي للموافقة على طلب العراق بإقامة مبارياته على أرضه، في ظل النجاح المنقطع النظير الذي حققته النسخة الأخيرة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تمكن فيها المنتخب البحريني من خطف اللقب لأول مرة".

وكان رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، قد أعلن في آذار/مارس من العام الماضي، عن قرار الاتحاد بالسماح باستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في 3 مدن هي، أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا على الملاعب العراقية استمر منذ الغزو الأميركي في 2003.

وكانت روسيا استضافت النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، والتي فاز بها المنتخب الفرنسي، وتستضيف قطر النسخة المقبلة في عام 2022.