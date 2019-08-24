المرأة السعودية تشارك لأول مرة في تحكيم بطولات دولية

وستشارك هتون السدحان، وربى اللحيدان، في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة، في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين (24 و26) من أغسطس/ آب الجاري.
رشح الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة— اتحاد الريشة الطائرة (@badminton_ksa) August 22, 2019
حكاماً سعوديين لإدارة مواجهات البطولات الآسيوية والعربية.
وجاء ترشيح الرباعي: محمد باسودان، أمجد الهوساوي، هتون السدحان، ربى اللحيدان وللمرة الأولى في تاريخ الريشة الطائرة لإدارة منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا بالأردن نهاية الشهر الجاري pic.twitter.com/afmxkbOIvo
وجاء ذلك، بعد أن تم ترشيح الحكمتين السعوديتين لهذه المهمة من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة.
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