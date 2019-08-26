سان جيرمان مستعد لترك نيمار إلى ريال مدريد بشرط ضم هذا اللاعب

يقبل باريس سان جيرمان التفاوض مع ريال مدريد على صفقة انتقال نيمار، في حال دخول البرازيلي فينيسيوس جونيور في الصفقة.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، طلب سان جيرمان التعاقد مع فينيسيوس ثلاث مرات بالفعل، ودائما ما كان ريال مدريد يرفض.

ويدعم ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي ضم فينيسيوس جونيور، إلا أن تمسك النادي الملكي الشديد باللاعب، يحول دون ذلك.

#PSG insist the only way Neymar will join #RealMadrid is if Vinicius Junior moves in the opposite direction - Diario AS https://t.co/0hZHcfuZIY pic.twitter.com/GPlNv6x4Sp — footballespana (@footballespana_) August 26, 2019

يذكر أن فينيسيوس صاحب الـ19 عاما، انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو مقابل 45 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 33 مباراة مع الفريق الملكي، مسجلا ثلاثة أهداف، كما صنع 12 أخرين.