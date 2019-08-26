عقب تسببه في ركلة جزاء... مدافع أرسنال يكشف ما قاله محمد صلاح

كشف المدافع البرازيلي ديفيد لويز، لاعب أرسنال عن الحديث الذي دار بينه وبين محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وزعم ديفيد لويز أن صلاح قال له "لم أشعر أنك لمستني"، في إشارة إلى ضربة الجزاء التي حصل عليها صلاح ونفذها بنجاح في مرمى أرسنال، وفقا لصحيفة "ذا صن".

Mohamed Salah may have ended David Luiz's career with this 😳pic.twitter.com/L7LR4lvNAK — Goal (@goal) August 24, 2019

وأوضح لويز أن صلاح أخبره بأنه لا يشعر بأن قميصه قد تم جذبه من جانب البرازيلي، رغم سقوط الأخير على الأرض واحتساب ركلة الجزاء.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز ليفربول 3-1، ليواصل الريدز تصدره لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز الثالث.