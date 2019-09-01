المصارع الروسي يتغلب على البريطاني ويحصل على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل

فاز بطل العالم السابق في الوزن الثقيل للرابطة العالمية للملاكمة الروسي ألكسندر بوفتكين بحزام بطل رابطة الملاكمة الدولية. في نزال عقد في لندن ودام 12 جولة، هزم خلاله المصارع البريطاني هيو فيوري.

واجتمع جميع الحكام الثلاث على أن بوفيتكين هو البطل.

وظهر بوفيتكين على حلبة النزال لأول مرة بعد هزيمته العام الماضي، حيث غلبه البريطاني انتوني جوشوا في 22 سبتمبر/أيلول عام 2018 بضربة قاضية في الجولة السابعة من النزال وتم نقل الملاكم الروسي بعدها إلى المستشفى.

خضع بوفيتكين لعملية جراحية في المرفقين العام الماضي، أما في يوليو/تموز، خطط الملاكم الروسي لنزال في المملكة العربية السعودية ولكن تم إلغاؤه.

يعرف بوفيتكين للجماهير باسم "Russian Vityaz" (المحارب الشجاع الروسي)، وقد فاز 35 مرة وهزم مرتين خلال حياته المهنية. بالإضافة إلى ذلك حصل الملاكم الروسي على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 في أثينا.