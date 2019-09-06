بالفيديو... أهداف مباراة روسيا وأسكتلندا (2-1) في تصفيات "يورو 2020"

حقق المنتخب الروسي، مساء اليوم الجمعة، فوزا مهما على مضيفه منتخب أسكتلندا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لـ"يورو 2020".

وافتتح منتخب أسكتلندا التسجيل في الدقيقة (11) من زمن اللقاء عن طريق جون ماكجين.

ولكن تعادل أرتيوم دزيوبا النتيجة للمنتخب الروسي في الدقيقة (40) من زمن اللقاء.

وأضاف مدافع أسكتلندا ستيفن أودونيل الهدف الثاني لمنتخب روسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (59).

وبذلك يرفع المنتخب الروسي رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الثاني بالمجموعة التاسعة لتصفيات يورو 2020، جمعها من الفوز على كازاخستان وسان مارينو وقبرص على التوالي بعد الهزيمة في الجولة الأولى على يد المنتخب البلجيكي.

ويحل المنتخب الأسكتلندي في المركز الرابع بجدول ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من منتخبات سان مارينو وقبرص وخسر من منتخب كازاخستان وبلجيكا وروسيا.