بالفيديو... أهداف مباراة روسيا وأسكتلندا (2-1) في تصفيات "يورو 2020"

وافتتح منتخب أسكتلندا التسجيل في الدقيقة (11) من زمن اللقاء عن طريق جون ماكجين.
ولكن تعادل أرتيوم دزيوبا النتيجة للمنتخب الروسي في الدقيقة (40) من زمن اللقاء.
وأضاف مدافع أسكتلندا ستيفن أودونيل الهدف الثاني لمنتخب روسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة (59).
@Top_Foottbal pic.twitter.com/ohu5y2KvRe— AyedvicG (@g_ayedvic) September 6, 2019
وبذلك يرفع المنتخب الروسي رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الثاني بالمجموعة التاسعة لتصفيات يورو 2020، جمعها من الفوز على كازاخستان وسان مارينو وقبرص على التوالي بعد الهزيمة في الجولة الأولى على يد المنتخب البلجيكي.
ويحل المنتخب الأسكتلندي في المركز الرابع بجدول ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من منتخبات سان مارينو وقبرص وخسر من منتخب كازاخستان وبلجيكا وروسيا.
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