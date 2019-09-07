صحيفة: لاعبو برشلونة عرضوا المساهمة بالأموال لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية، أن عددا من لاعبي برشلونة عرضوا على إدارة النادي الكتالوني المشاركة في تمويل التعاقد مع نيمار.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان من الممكن إتمام الصفقة مع الأموال التي عرضها عدد من لاعبي برشلونة، بجانب نيمار الذي كان مستعدا لدفع 20 مليون يورو لباريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة كانت ستقبل إبرام الصفقة حال كانت طلبات باريس سان جيرمان "منطقية".

الصحيفة كشفت أن عددا من لاعبي برشلونة لم يكن يريد عودة نيمار، ويريدون الاعتماد على الفرنسي أنطوان غريزمان، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي مشكلة بين المجموعتين.

وأفصح نيمار عن رغبته في مغادرة سان جيرمان، وارتبط بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد، إلا أن إدارة النادي الباريسي نجحت في الحفاظ على اللاعب.