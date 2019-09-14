يورغن كلوب: لن نسمح لفترة التوقف الدولي بالتأثير علينا

ويستأنف الريدز مشوار المنافسات بمواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد، اليوم السبت.
وكتب كلوب عبر موقع ليفربول الرسمي: "قبل التوقف كنا في لحظة جيدة للغاية. قدمنا عروضاً جيدة للغاية أمام أرسنال وبيرنلي. يجب علينا أن نكون مستعدين مرة أخرى".
وتابع "الأهم هو أن نتمسك بالقيم التي خدمتنا بشكل جيد. قيم العمل والإصرار والتعاون سوياً. قد تؤثر فترة التوقف علينا، ولكننا لدينا العقلية والشخصية لمكافحة هذا. لقد أثبتنا مراراً وتكراراً أن العوامل الخارجية لا تؤثر علينا".
🔴🔴 MATCHDAY 🔴🔴— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019
I̶n̶t̶e̶r̶n̶a̶t̶i̶o̶n̶a̶l̶ ̶b̶r̶e̶a̶k̶ Welcome back to Anfield 😁 #ThisMeansMore #LIVNEW pic.twitter.com/aEzofCEyQz
وأضاف "ستكون الفترة القادمة منذ اليوم وحتى فترة التوقف المقبلة مكثفة للغاية. اللاعبون يدركون أن المساهمة لا تتعلق فقط بـ11 اسماً في ورقة تشكيل الفريق. الأمر يتعلق باستعداد الجميع للعب أدوارهم في جميع الأوقات. يتعلق الأمر بأعلى مستويات الجودة والتدريب بقوة".
وأكمل "لقد وضعنا معاييرنا الخاصة ويمكننا أن نقرر ما إذا كنا نريد الحفاظ عليها أو تجاوزها. سيكون منافسينا في أعلى مستويات الجودة. ليس لدي أي شك في هذا الفريق وهو يعرفون ما هو المطلوب كل يوم".
Last time out 🆚 @NUFC, we left it late...#LIVNEW pic.twitter.com/a5WljeU1OK— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019
وأتم كلوب "تحدثت من قبل عن مواجهة نيوكاسل. جزء كبير من صعوبة المواجهة ينحصر في ضراوة مؤيديهم في دعم فريقهم. نحن نتوقع نفس الشيء اليوم. اللاعبون في حاجة لزيادة مستويات أدائهم أمام نيوكاسل".
يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات.
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