برفقة أسطورة كرة القدم... نورمحمدوف يشاهد سقوط ريال مدريد في باريس (صورة)

نشر المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للفنون القتالية المختلطة صورة تجمعه بأسطورة كرة القدم الإنجليزية، ديفيد بيكهام.

وكان نورمحمدوف حاضرا لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال، والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلق نورمحمدوف على الصورة قائلا: "الأسطورة ديفيد بيكهام".

View this post on Instagram Legendary @davidbeckham 🚀⚽️👌 A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Sep 18, 2019 at 1:26pm PDT

وانتهت المباراة بخسارة النادي الملكي الإسباني بثلاثية نظيفة، سجل منها نجم الفريق السابق ولاعب سان جيرمان الحالي، أنخيل دي ماريا، هدفين.

يذكر أن حبيب نورمحدوف لم يعلن من قبل انتمائه الكروي، بينما سبق لديفيد بيكهام ارتداء قميص ريال مدريد خلال الفترة من عام 2003 إلى 2007.