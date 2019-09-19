برفقة أسطورة كرة القدم... نورمحمدوف يشاهد سقوط ريال مدريد في باريس (صورة)

وكان نورمحمدوف حاضرا لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال، والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلق نورمحمدوف على الصورة قائلا: "الأسطورة ديفيد بيكهام".
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وانتهت المباراة بخسارة النادي الملكي الإسباني بثلاثية نظيفة، سجل منها نجم الفريق السابق ولاعب سان جيرمان الحالي، أنخيل دي ماريا، هدفين.
يذكر أن حبيب نورمحدوف لم يعلن من قبل انتمائه الكروي، بينما سبق لديفيد بيكهام ارتداء قميص ريال مدريد خلال الفترة من عام 2003 إلى 2007.
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