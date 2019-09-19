مجلة فرنسية تعلن عن جائزة جديدة لأفضل حارس مرمى تحمل اسم لاعب روسي

قررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، إطلاق جائزة جديدة لأفضل حارس مرمى في البطولات الأوروبية، باسم "ليف ياشين"، الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفياتي.

موسكو - سبوتنيك. قررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، إطلاق جائزة جديدة لأفضل حارس مرمى في البطولات الأوروبية، باسم "ليف ياشين"، الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفياتي.

وكتبت الصحيفة في صفحتها الرسمية على "تويتر"، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين للجائزة يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، وسيكشف عن الفائز في الـ2 من كانون الأول/ديسمبر، خلال حفل "الكرة الذهبية" في باريس. وسيتم اختيار الفائز بالجائزة، الذي يتنافس لنيلها عشرة من حراس المرمى، من قبل 180 صحفياً رياضياً من جميع أنحاء العالم.

ويعتبر ياشين، الذي لعب في منتخب الاتحاد السوفياتي، بين عامي 1954 و1967، حارس المرمى الوحيد الفائز بالكرة الذهبية في 1963.

وكانت الكرة الذهبية تمنح قديما لأفضل لاعب في أوروبا عبر تصويت الصحفيين، لكنها صارت جائزة عالمية الآن، وسمح للمدربين وقادة المنتخبات بالمشاركة في التصويت.