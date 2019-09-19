بسبب "الفيزا" الأمريكية... "فيفا" يعدل جدول مباريات المنتخب السوري للجولة الرابعة

عدل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم جدول مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم وآسيا بكرة القدم للرجال، وذلك بعد رسائل الاتحاد السوري لكرة القدم المتعلقة بإجراءات الحصول على الفيزا في السفارة الأمريكية في بيروت.

ذكرت وكالة "سانا" للأنباء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر أن مباراة المنتخب السوري مع منتخب غوام أصبحت على ملعب راشد آل مكتوم في دبي واعتبرها مباراة الذهاب على أن يكون لقاء الإياب في غوام فيشهر يونيو/حزيران القادم.

بحسب الوكالة : "جاء قرار التعديل من قبل "فيفا" تلافيا لحدوث أي مشكلة قد تعيق إقامة اللقاء كما هو مقرر في الـ 15 من الشهر القادم في غوام وخاصة بعد أن أرسلت أمانة سر اتحاد الكرة كتبا رسمية شرحت فيها الإجراءات التنظيمية التي طلبتها السفارة الأمريكية في بيروت وتحديدها تاريخ تشرين الأول المقبل لإجراء المقابلات لأفراد بعثة المنتخب ونتيجة لضيق الوقت وصعوبة استصدار الفيزا اللازمة ومنعا لحدوث أي تأخير يعرقل إجراء اللقاء تقرر التعديل واعتبار مباراة منتخبنا مع غوام في تشرين الأول القادم على أرضه الافتراضية في الإمارات".

وكان منتخب سوريا للرجال بكرة القدم تحسن ترتيبه مرتبتين ليصبح في المركز الخامس والثمانين على لائحة التصنيف الدولي التي أصدرها الفيفا اليوم.

وحافظ المنتخب السوري على مركزه الحادي عشر آسيويا بينما تراجع مرتبة عربيا ليصبح في المركز العاشر بعد مصر والمغرب والجزائر وتونس وقطر والإمارات والسعودية والعراق وسلطنة عمان.