جماهير ريال مدريد تصوت على خليفة زيدان

كشفت جماهير ريال مدريد عن رغبتها بالمدرب الجديد الذي ترغب بأن يخلف الفرنسي زين الدين زيدان في قيادة الفريق.

جماهير النادي الملكي أبدت رغبتها بأن يكون البرتغالي جوزيه مورينيو، الخليفة القادم للفرنسي في قيادة الفريق.

وفقا لاستفتاء أجرته صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد حول المدرب المقبل للميرنجي، فإن 44% من الجماهير منحت أصواتها للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد.

أما ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس، فإنه جاء في المركز الثاني بنسبة 23 %، ويليه راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا في المركز الثالث بنسبة 21%.

ويعاني ريال مدريد من تراجع في النتائج، وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيل زيدان حال استمرار هذا الأمر.

وبخاصة بعد خسارته بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.