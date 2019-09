غرناطة يصعق برشلونة "المتواضع" ويتصدر الدوري الإسباني… سواريز: الهزيمة تؤلمنا 

🎙️💭 Ernesto Valverde, entrenador del @FCBarcelona_es, después de perder contra el @GranadaCdeF



🥴 "Cuando encadenas estos resultados es un síntoma de que no estamos demasiado bien"



🙋🏻‍♂️"El entrenador es el responsable y así me siento. Hoy no hemos merecido ganar" pic.twitter.com/2CdKqbsPxD