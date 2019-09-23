انطلاق مسابقة "ذي بيست"… ميسي وبوشكاش أبرز الفائزين

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناء على تصويت كل من الصحفيين، والمدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25 في المئة، من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير، بحسب موقع "يلا كورة"، الذي أشار إلى غياب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم "يوفنتوس" الإيطالي، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ"مانشتر سيتي" الإنجليزي.

وفاز الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل مدرب في العالم، متفوقا على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بينما فاز اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم، متفوقا على كل من الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وحصل المجري دانييل شوري، لاعب ديبريسين على جائزة بوشكاش "أفضل هدف في 2019" عن هدفه في شباك فرينشفاروز بالدوري المجري، متفوقا على هدف ليونيل ميسي "برشلونة" في شباك ريال بيتيس، وهدف خوان كوينتيرو "ريفر بليت" في شباك ريسينج كلوب، بينما فاز البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم متفوقا على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

وحصلت المدربة الأمريكية جيل إليس، بجائزة أفضل مدرب أو مدربة لكرة القدم للسيدات في العالم، متفوقة على كل من المدرب الإنجليزي فيل نيفيل والمدربة الهولندية سارينا ويجمان، بينما تتنافس على جائزة أفضل لاعبة كرة قة "سيدات" كل من الإنجليزية لوسي برونز لاعبة ليون الفرنسي، الأمريكية أليكس مورجان لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي والأمريكية ميجان رابينو لاعبة سياتل رين الأمريكي.

وحصلت البرازيلية سيلفيا جريكو التي تشرح لابنها الكفيف ومريض التوحد "نيكولاس" مجريات المباراة بجائزة أفضل جمهور كرة القدم في العالم.

وتفوقت جريكو على جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات، وخوستو سانشيز، الذي غيّر ولاءه وأصبح مشجعًا لفريق ابنه الذي تُوفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله، بينما فازت الهولندية ساري فان فينيندال، حارسة أتلتيكو مدريد الإسباني، بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم، متفوقةً على التشيلية كريستيان إندلر، حارسة باريس سان جيرمان الفرنسي والسويدية هيدفيج ليندال حارسة مرمى فولفسبورج الألماني.

التشكيلة المثالية

وضمت التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، والهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

وفي خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، البلجيكي إدين هازارد (ريال مدريد)، الهولندي فرانكي دي يونج (برشلونة)، وفي الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).