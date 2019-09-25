برشلونة يكشف طبيعة إصابة ميسي

وصرح برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ميسي تعرض لشد في عضلة الفخذ الأيسر، أجبره على الخروج من الملعب.
❗LATEST NEWS | Leo #Messi medical report— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2019
🔗 The details 👉 https://t.co/PTQxpy6epY pic.twitter.com/xGwezePqe9
ولم يكشف النادي الكتالوني عن فترة غياب النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.
يذكر أن المباراة التي أصيب فيها ميسي، انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف، حيث صنع ميسي الهدف الأول للفرنسي أنطوان غريزمان.
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