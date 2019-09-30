"وداعا فراس الخطيب"... كرة القدم السورية تودع نجمها

خسرت الكرة السورية اليوم قائد منتخبها فراس الخطيب، الذي خرج في تصريح متلفز قائلا :" أنا فراس الخطيب أُعلن اعتزالي كرة القدم كلاعبٍ بشكلٍ نهائي ".

قرر اللاعب فراس الخطيب في مقابلة تلفزيونية، اعتزال كرة القدم في خبر فاجأ عدد من عشاق الكرة السورية.

وأكَّد الخطيب ما ذَكَره مُدرِّب المنتخب الوطني السوري فجر إبراهيم بتصريحاتٍ أعلن فيها عن لقاء ودّي جمعهما تحدَّث معه إبراهيم عن اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب، وخصوصاً أنه لا يلعب حالياً مع أيّ فريق وتقبّل الخطيب الأمر لتكون آخر مباراة خاضها بقميص "نسور قاسيون" أمام الفليبين ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهّلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 والتي أحرز فيها الخطيب آخر أهدافه مع المنتخب ليختم بذلك مسيرته الطويلة .

ستة وعشرون عاماً ختمها الخطيب كهدَّافٍ تاريخي للمنتخب وأكثر لاعبي العالم مُشارَكة في التصفيات المونديالية وآخرها التصفيات الحالية لتكون المرة السادسة على التوالي، وذلك بعد السنوات الطويلة التي قضاها محترفا في الدوري الكويتي توج نفسه من خلالها كهداف تاريخي للدوري الكويتي، وكذلك خاض تجارب احترافية أخرى في العراق والصين ونادي نوتينغهام فوريست الإنكليزي ، ويعتبر أهم انجازاته على الصعيد الفردي عندما حل ثانياً كأفضل لاعبي آسيا عام 2009 .

مسيرة حافِلة بالإنجازات والألقاب للخطيب استكملها كمُحلّلٍ رياضي لإحدى القنوات التلفزيونية خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا، وأسَّس في سوريا أكاديمية لكرة القدم بإسمه "أكاديمية فراس الخطيب" لتخريج المواهب الكروية بأحدث أساليب التدريب وأفضل التجهيزات والملاعب، وتوسعت الأكاديمية في الآونة الأخيرة لتشمل العديد من المحافظات السورية.

كما أن الخطيب اعتزل واضعا نصب عينيه العودة لكرة القدم من باب التدريب ، ليعود مجددا إلى الملاعب.