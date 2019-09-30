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17:19 30 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مانشستر يونايتد

    الدوري الإنجليزي... حرب التصريحات تشتعل قبل ساعات من موقعة "أولد ترافورد"

    © AP Photo / David J. Phillip
    رياضة
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    يلتقي اليوم فريق مانشستر يونايتد نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة السابعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ويسعى فريق مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات وإيقاف نزيف النقاط في الجولات الماضية بعد الخسارة أمام فريق وست هام يونايتد بالجولة الماضية، حيث يلتقي اليوم نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة السابعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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    © REUTERS / PHIL NOBLE
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    يسعى فريق مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات وإيقاف نزيف النقاط في الجولات الماضية بعد الخسارة أمام فريق وست هام يونايتد بالجولة الماضية ، وعلى الجانب الآخر يرغب أرسنال في استغلال الحالة السيئة التي يمر بها مانشستر يونايتد، ويأمل في مواصلة الانتصارات من أجل الزحف نحو المراكز الأولى والمنافسة على المربع الذهبي للدوري .

    تحوم الشكوك حول مشاركة بول بوجبا في مباراة الإثنين، فيما تأكد غياب فيل جونز إلى ما بعد التوقف الدولي القادم بعد تعرضه للإصابة في مباراة الأربعاء واستبداله بين شوطيها .

    وقال مدرب مانشستر يونايتد سولشاير في حوار حصري مع ستيوارت جاردنر من قناة النادي: "الإصابات؟ حسنًا، هناك لاعب أو إثنان. بوجبا يشكو من بعض الآلام في الكاحل، لذا سنرى كيف سيتطور الأمر. لقد لعب مباراة الأربعاء بأكملها ولكنه بدأ يشعر بالألم قرب نهايتها ".

    وأضاف: "بالنسبة لفيل جونز، فسيغيب إلى ما بعد التوقف الدولي القادم" .

    وعند سؤاله عن حالة مارسيال و لوك شو أجاب:" لا أعتقد أننا سنرى مارسيال في الملعب قبل التوقف الدولي أيضًا. أما لوك شاو فحالته تتحسن بشكل ملحوظ وربما يعود قريبًا".

    ومن جانبه أكد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال، أنّ فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الانتصار على فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال إيمري في تصريحات نشرتها شبكة "سبورتس مول" البريطانية: "ستكون مباراة مُذهلة بين فريقين كبيران ".

    وأضاف: "عندما كنت في إسبانيا، كانت مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال ما ليكون لها أشياء خاصة".

    وواصل: "اعتقد أنّ يوم الاثنين في الساعة الثامنة (توقيت المباراة) في جميع أنحاء العالم، إذا أراد شخص ما مُشاهدة مباراة كرة قدم، سيشاهدنا".

    وأنهى تصريحاته قائلًا: "سنُقاتل غدًا أماهم، سنقدم ما كل لدينا للمنتقدين والمشككين، وأعتقد أنهم أيضًا سيفعلون ذلك".

    وفي مفارقة كبيرة على مستوى الأرقام حيث أن عملاقي الدوري الإنكليزي يحملان مراكز مخزية في جدول الترتيب فيحتل مانشستر يونايتد المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، فيما يأتي أرسنال بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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