مصر... عماد متعب يسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم

يسحب، اليوم الأربعاء، اللاعب المصري عماد متعب، نجم الأهلي السابق قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتستضيف مصر البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وذكرت بوابة "الأهرام" أنه تم اختيار متعب بصفته أحد النجوم التي شاركت في أولمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها.

ومن المقرر أن يحضر، اليوم، الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالكامل بقيادة شوقي غريب، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

تقام القرعة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، في قصر الحرملك بمنطقة المنتزه بالإسكندرية للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية، وتشارك في البطولة 8 وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".