المدير الأول لمنتخب مصر يكشف موعد عودة محمد صلاح للتدريب

كشف اللاعب المصري محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، الموعد الجديد لانضمام مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ونجم منتخب مصر لمعسكرات الفراعنة، وذلك عقب الإعلان عن عدم حضوره للمعسكر المُقبل المقرر انطلاقه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن فترة التوقف الدولي.

وقال بركات في تصريحات خاصة لموقع "بوابة أخبار اليوم"، إن "محمد صلاح سيغيب بالفعل عن معسكر أكتوبر، لكن سينتظم في معسكر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المُقبل بشكل طبيعي".

يذكر أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، أكد في تصريحات لموقع "بوابة أخبار اليوم"، اتفاق الجهاز الفني مع محمد صلاح على إعفائه من الانتظام في معسكر أكتوبر لمنحه فرصة للراحة بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية بسبب مشاركاته المتتالية مع ناديه ليفربول الإنجليزي وفقًا لتعليمات طبيب منتخب مصر أيضًا.

وفسر مدرب الفراعنة استبعاده نجم ليفربول، بأنه كان بالاتفاق مع محمد صلاح، بسبب حاجة اللاعب إلى الراحة لإصابته بإجهاد في العضلة الضامة.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "اتفقت مع محمد صلاح الحصول على بعض الراحة وعدم الانضمام إلى المعسكر المقبل"، متابعا "تواصلت معه قبل يومين، وعلمت أن صلاح يحتاج للراحة والاستشفاء بناء على تقرير طبيب المنتخب محمد أبو العلا".

وأوضح المدير الفني للمنتخب أن الطبيب أبلغه بشكوى محمد صلاح من إجهاد في العضلة الضامة، مشيرا "أتمنى أن يعود بعد فترة الراحة بشكل أفضل، وهو معنا بالتأكيد بعد ذلك".

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل، يخوض خلاله المباراة الأولى للبدري مع الفراعنة أمام بوتسوانا، يوم 14 أكتوبر 2019 على استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.