بالفيديو.. أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر (2-1) في الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس الفوز على مضيفه إنتر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية حامل اللقب، باول ديبالا وجونزالو هيجوايين في الدقيقتين الرابعة و80.

وأحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، اقتنص يوفنتوس صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر الوصيف.