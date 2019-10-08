بالصور... محمد صلاح وباسم يوسف في "سيلفي" مجنون

وقدم باسم يوسف مواطنه المصري محمد صلاح بطريقة كوميدية، حيث أظهر بعض الصور المضحكة خلال الإعلان عن الجائزة.

وفاز محمد صلاح بجائزة رجل العام التي تقدمها المجلة الشهيرة، في أبو ظبي بحضور العديد من المشاهير ونجوم الفن.

وحرص العديد من المشاهير على التقاط الصور مع صلاح، وكان من أبرز الحضور الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين، والنجم العالمي مينا مسعود.

محمد صلاح يغيب عن معسكر منتخب مصر المقام حاليا، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إراحته.

تقديم عالمى من العالمى باسم يوسف لمحمد صلاح فى دبى 😃😃 pic.twitter.com/argAnHC9h7 — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) October 7, 2019

ويعاني اللاعب من إصابة في الكاحل تعرض لها إثر تدخل عنيف من مدافع ليستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.