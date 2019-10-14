في أول مباراة للبدري... حمدي فتحي يقود مصر للفوز على بوتسوانا (فيديو)

حقق منتخب مصر فوزاً وديا في أول مباراة تحت قيادة حسام البدري، بهدف دون رد على منتخب بوتسوانا.

سجل هدف الفراعنة، حمدي فتحي في أول ظهور له بقميص منتخب مصر، مع حلول الدقيقة 74.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكيني يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.