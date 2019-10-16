في مثل هذا اليوم منذ 15 عاما... الظهور الأول لأسطورة غيرت التاريخ (فيديو)

في مثل هذا اليوم، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص برشلونة الإسباني.

وشارك ميسي صاحب الـ17 عاما و22 يوما، لأول مرة بشكل رسمي مع برشلونة، في الدقيقة 82 من مواجهة إسبانيول في الليغا، بدلا من النجم البرتغالي ديكو.

وكان ميسي أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في تاريخ برشلونة، قبل أن يتجاوزه أنسو فاتي خلال الموسم الحالي.

ظهر هذا اللاعب فَغَيَّرَ... مفهوم كرة القدم 👽



📅 16 أكتوبر 2004

⚽ مباراة "ديربي برشلونة" #EspanyolBarça

⏱ الدقيقة 82



15 سنة عن أول ظهور رسمي لـ"ميسي" مع @fcbarcelona_ara في #LaLigaSantander 🙌#LaLigaHistory pic.twitter.com/tb1GczIlm5 — LaLiga (@LaLigaArab) October 16, 2019

ميسي إلى الآن حقق 34 لقبا مع برشلونه، بواقع 10 نسخ من بطولة الدوري الإسباني، 4 نسخ من دوري أبطال أوروبا، 3 نسخ من كأس العالم للأندية، 6 نسخ من بطولة كأس ملك إسبانيا، 8 نسخ من بطولة السوبر الإسباني، 3 نسخ من كأس السوبر الأوروبي.

وعلى الصعيد الفردي، فاز ميسي بالكرة الذهبية 6 مرات وحصل على الحذاء الذهبي 6 مرات، بالإضافة إلى جائزة هداف الليغا 6 مرات.

يذكر أن صاحب الـ32 عاما، لعب مع برشلونة، 692 مباراة وأحرز 604 أهداف.