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10:10 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ملاكمة

    بالفيديو... ضربة قاضية تقتل ملاكما أمريكيا ومنافسه يعلق

    © Fotolia/ dojo666
    رياضة
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    توفي باتريك داي، الملاكم الأمريكي، الليلة الماضية، في شيكاغو متأثرا بإصابة في الرأس، خلال خسارته بالضربة القاضية في الجولة العاشرة أمام تشارلز كونويل، يوم السبت الماضي.

    ودخل داي البالغ عمره 27 عاما في غيبوبة لمدة 4 أيام بعد هزيمته، وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ فشل الأطباء في إنقاذه، بحسب شبكة "cbs sports".

    وقال لو ديبيلا مروج مباريات داي: "توفي باتريك داي الأربعاء 16 أكتوبر 2019، بعد تعرضه لإصابة دماغية خلال نزال يوم السبت 12 أكتوبر".

    وتابع: "كان محاطا بعائلته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، ومن بينهم مدربه وصديقه جو هيجينز".

    وأضاف: "بالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه نحن ممتنون لصلواتكم ومساندتكم وحبكم لباتريك، والذي كان واضحا منذ إصابته".

    وعلق منافسه تشارلز كونويل، الذي كان ينازله على خبر وفاة باتريك، وكتب: "أنا لم أقصد هذا أن يحدث لك. كل ما أردت فعله هو الفوز".

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    This is my last time speaking on the situation because of this being a sensitive topic not only for his family and friends but for myself and the sport of boxing. Dear Patrick Day, I never meant for this to happen to you. All I ever wanted to do was win. If I could take it all back I would no one deserves for this to happen to them. I replay the fight over and over in my head thinking what if this never happened and why did it happen to you. I can’t stop thinking about it myself I prayed for you so many times and shedded so many tears because I couldn’t even imagine how my family and friends would feel. I see you everywhere I go and all I hear is wonderful things about you. I thought about quitting boxing but I know that’s not what you would want I know that you were a fighter at heart so I decided not to but to fight and win a world title because that’s what you wanted and thats what I want so I’ll use you as motivation every day and make sure I always leave it all in the ring every time. #ChampPatrickDay With Compassion, Charles Conwell

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    وأضاف: "إذا كان بإمكاني استرجاع كل ذلك، فلن يستحق أحد أن يحدث هذا له. أعيد القتال مرارًا وتكرارًا في رأسي، أفكر إذا لم يحدث هذا مطلقًا ولماذا حدث لك. لا أستطيع التوقف عن التفكير في هذا الأمر بنفسي".

    وتابع: "صليت من أجلك مرات عديدة وأزرفت الكثير من الدموع لأنني لم أستطع تخيل كيف ستشعر عائلتي وأصدقائي لو كان حدث لي هذا".

    وقال: "أراك في كل مكان أذهب إليه وكل ما أسمعه هو أشياء رائعة عنك. فكرت في الإقلاع عن الملاكمة، لكنني أعلم أن هذا ليس ما تريده، وأنا أعلم أنك كنت مقاتلا كبيرا، لذلك قررت ألا أقاتل ولكن أحارب اللقب العالمي لأن هذا ما أردت وهذا ما أريده، لذلك استخدمك كحافز يومي".

    وتحول داي إلى الاحتراف في 2013، وأصبح من أبرز المنافسين على لقب وزن الوسط، ونال لقب مجلس الملاكمة العالمي للأمريكيتين في 2017، ثم لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.

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