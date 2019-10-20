بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (1-1) في الدوري الإنجليزي

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة ليفربول ومضيفه مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ماركوس راشفورد لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، وأدرك آدم لالانا التعادل في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، حافظ ليفربول على تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يقبع يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.